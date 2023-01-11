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Песков высказался по поводу критики Путина в адрес вице-премьера Мантурова

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что критика президента РФ Владимира Путина в адрес вице-премьера Дениса Мантурова — обычный рабочий процесс.

"Абсурдно говорить о каких-то дисциплинарных взысканиях. Это обычный рабочий процесс. Президент сказал, что время сейчас жёсткое. Иногда риторика бывает жёсткая и темп жёсткий", — сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее на совещании с министрами лидер страны выразил своё недовольство по поводу темпов работ по оформлению заказов на производство самолётов на заводах. Он дал Мантурову время до конца месяца на то, чтобы решить проблему.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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