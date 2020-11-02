Путин раскритиковал работу "Роскосмоса"

Владимир Путин остался недоволен итогами обсуждения работы "Роскосмоса". Подняв этот вопрос на соответствующем совещании, президент отметил: ведомству поручили создать ряд важных программ, но они не готовы.

В частности, недовольство Путина вызвали задержи по программам новых ракет сверхтяжёлого класса (в рамках проекта "Сфера"), а также сложности с поддержкой и развитием систем "ГЛОНАСС".

"Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены. Сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объёмами бюджетных ассигнований на эти программы", — дал поручение глава государства.

Очень важно, рассказал Путин, соотнести проекты с возможностями российского бюджета. В частности, в приоритет надо ставить проекты с максимальной отдачей, резюмировал президент.