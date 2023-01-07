Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против большого количества деятелей культуры. Указ об этом размещён на сайте киевского лидера.
В список вошли 119 фамилий. Среди них Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Никита Михалков, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Евгений Петросян, сыновья артиста Фёдора Добронравова (Виктор и Александр).
В отношении лиц, попавших под санкции, Зеленский ввёл политические и экономические ограничения сроком 10 лет.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском Вооружёнными силами РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.