Президент Украины Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 человек

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против большого количества деятелей культуры. Указ об этом размещён на сайте киевского лидера.

В список вошли 119 фамилий. Среди них Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Никита Михалков, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Евгений Петросян, сыновья артиста Фёдора Добронравова (Виктор и Александр).

В отношении лиц, попавших под санкции, Зеленский ввёл политические и экономические ограничения сроком 10 лет.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском Вооружёнными силами РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук.

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