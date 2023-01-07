Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Прилепин о богохульном поступке солиста Litle Big: Старательный какой мальчик
Столтенберг: сотрудничество между РФ и Китаем является угрозой установленному Западом миропорядку
Певец Сергей Лазарев планирует покинуть Россию и уехать жить в США
Безсонов: прорвать оборону противника и взять Соледар под контроль — не одно и то же
Украинский волонтёр: в рядах ВСУ зафиксирована вспышка туберкулёза
CNN: Купер заявила, что военных ВСУ начнут обучать применению ЗРК Patriot в конце января 2023 года
В Сети появились кадры уничтожения польского танка на южной окраине Артёмовска
Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских областях
Депутаты Бундестага напомнили, что поставками БМП Marder добьётся лишь эскалации конфликта на Украине

Президент Украины Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 человек

Политика

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против большого количества деятелей культуры. Указ об этом размещён на сайте киевского лидера.

В список вошли 119 фамилий. Среди них Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Никита Михалков, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Евгений Петросян, сыновья артиста Фёдора Добронравова (Виктор и Александр).

В отношении лиц, попавших под санкции, Зеленский ввёл политические и экономические ограничения сроком 10 лет.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском Вооружёнными силами РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Прорыв ВС РФ в Соледаре обрушит оборону ВСУ на донбасском фронте

Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.

Прорыв ВС РФ в Соледаре обрушит оборону ВСУ на донбасском фронте
Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия
Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия
Сибиряки из группировки "О" ворвались на позиции украинских боевиков и уничтожили их
WarGonzo: русская армия прорвала оборону Соледара и захватила центр города
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Казахстан не смог наладить экспорт нефти в обход России
Собчак высказалась о болезни Никиты Михалкова: "Новый доступ к телу никто не даст"
Военкор Коц: жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими
Военкор Коц: жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими
Последние материалы
Певец Сергей Лазарев планирует покинуть Россию и уехать жить в США
Безсонов: прорвать оборону противника и взять Соледар под контроль — не одно и то же
Украинский волонтёр: в рядах ВСУ зафиксирована вспышка туберкулёза
Президент Украины Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 человек
CNN: Купер заявила, что военных ВСУ начнут обучать применению ЗРК Patriot в конце января 2023 года
В Сети появились кадры уничтожения польского танка на южной окраине Артёмовска
Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских областях
Депутаты Бундестага напомнили, что поставками БМП Marder добьётся лишь эскалации конфликта на Украине
Военкор Сладков заявил, что в Марьинке российские военные и ВСУ бьются "лоб в лоб"
Коц: Генштаб ВСУ показал кадры из Чернобаевки, где была "уничтожена" техника ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников