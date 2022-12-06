Песков высказался по поводу ситуации с "Дождём"* в Латвии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с телеканалом "Дождь"* в Латвии является примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.

Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание в стране "Дождя"*.

"Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", — сказал Песков.

Ранее латвийские власти обрушились с критикой на телеканал после того, как журналист Алексей Коростелёв заявил, что "Дождь"* помогает российским военным, лишённым "элементарных удобств". После негативного резонанса, вызванного этими словами, руководство СМИ уволило своего сотрудника.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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