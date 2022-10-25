У российских военных настроение решительное и у ВС РФ есть все шансы спокойно удержать Херсон, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По мнению политика, в регионе необходимо тщательно организовать линию обороны.
Как подчеркнул Аксёнов, при переправе у мирного населения паники нет. Есть чёткое понимание, для чего власти предпринимают те или иные действия.
"Я считаю, что есть все шансы удержать Херсон и организовать оборону на том уровне, который необходим. Есть понимание, как это сделать. Мы максимально прилагаем усилия для того, чтобы укрепить город и прилегающие территории", — цитирует слова Аксёнова SM. News.
Аксёнов уточнил, что план по укреплению линии обороны есть и он уже находится в работе.
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