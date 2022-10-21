Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который считает, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Незалежной, оставив место исключительно украинскому и английскому.
Аксёнов считает, что русский язык никуда не исчезнет, чего нельзя сказать о стране, находящейся под властью киевского режима.
Глава Крыма полагает, что такие люди, как Данилов, уже давно продались "за тухлую похлёбку".
"Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку", — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.
Ранее Данилов заявил, что на Украине должно остаться два обязательных языка — украинский и английский, а русскому же языку на территории его страны не место.
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