Гурулёв: бить по Раде - эффектно, но не эффективно, есть более важная цель

После массированных успешных высокоточных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины следующими целями ВСК РФ должны стать не центр Киева и правительственные здания, как бы россиянам этого ни хотелось. Есть более интересная цель, считает депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

По его мнению, уничтожение зданий Верховной Рады или Офиса президента Незалежной "фактически ни на что не повлияют", хотя и будут результативны с психологической точки зрения.

"Очевидно же, что после 10 и 11 октября киевские правители попрятались в бункеры и там записывают свои обращения, — сказал бывший военный в эфире радио КП. — Гораздо больший эффект даст удар по зданию Нацбанка Украины. По сути, он стал бы приговором для экономики страны".

Гурулёв уверен, что "в нужный момент финансовый центр киевского режима все-таки разнесут в щепки":

"Первоочередная цель — объекты энергетического сектора, затем очередь дойдет и до финансового. Координаты у нас есть".