Россия очень долго занимала гуманную позицию в отношении украинских террористических действий, но подрыв Крымского моста всё изменил, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Как подчеркнул Примаков, в таком долгом ответе на действия киевского режима могли быть либо "недосмотр", либо "прекраснодушие".

"То, что Россия раньше воздерживалась всё время от того, чтобы не забабахать по "инфраструктуре террора" — то ли недосмотр, то ли прекраснодушие, то ли убеждённость в том, что "мы не такие" и "нам потом с ними жить", — заявил Примаков. — А инфраструктура противника уничтожается всегда, всеми и всюду. И тут нет никакого места для "гуманизма" в одни ворота".