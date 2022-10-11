Россия очень долго занимала гуманную позицию в отношении украинских террористических действий, но подрыв Крымского моста всё изменил, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Как подчеркнул Примаков, в таком долгом ответе на действия киевского режима могли быть либо "недосмотр", либо "прекраснодушие".
"То, что Россия раньше воздерживалась всё время от того, чтобы не забабахать по "инфраструктуре террора" — то ли недосмотр, то ли прекраснодушие, то ли убеждённость в том, что "мы не такие" и "нам потом с ними жить", — заявил Примаков. — А инфраструктура противника уничтожается всегда, всеми и всюду. И тут нет никакого места для "гуманизма" в одни ворота".
Он уточнил, что ракетные удары по Украине — предупреждение, и киевскому режиму стоило бы остановиться.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.