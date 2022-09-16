Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Вооружённые силы Украины обстреливают освобожденные и российские территории с одобрения Пентагона.
"Все пуски, все указания целей для HIMARSов утверждаются и координируются с Пентагоном", — написал Примаков в своём Telegram-канале.
По его словам, решения об обстрелах принимает не руководство Украины, а оборонное ведомство США.
Он назвал "брехнёй" заявления администрации президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон пытается не допустить дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.
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