Примаков: Пентагон утверждает все цели для украинских HIMARS

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Вооружённые силы Украины обстреливают освобожденные и российские территории с одобрения Пентагона.

"Все пуски, все указания целей для HIMARSов утверждаются и координируются с Пентагоном", — написал Примаков в своём Telegram-канале.

По его словам, решения об обстрелах принимает не руководство Украины, а оборонное ведомство США.

Он назвал "брехнёй" заявления администрации президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон пытается не допустить дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.