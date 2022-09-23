По мнению депутата Светланы Бессараб, власти не должны проводить частичную мобилизацию в тех регионах РФ, в которых набралось большое количество добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
Таким образом, парламентарий поддержала инициативу лидера Чечни Рамзана Кадырова, не планирующего проводить частичную мобилизацию в Республике, в которой и так многие жители добровольно изъявили желание стать участниками СВО.
Бессараб назвала такой подход дифференцированным и грамотным.
"Думаю, нужно именно такой подход и вводить: если достаточно большое количество жителей конкретного региона уже находятся на Донбассе в добровольческих батальонах, сформированных до частичной мобилизации, и освобождают территории Украины, то дифференцированно нужно подходить. Нельзя забрать всё население. Если его лучшие сыны уже ушли на фронт, то это вполне грамотное и очень взвешенное решение", — сказала Бессараб в беседе с "Подъёмом".
Президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября был подписан указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".
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