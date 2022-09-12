Военный эксперт Дандыкин предрёк пересмотр спецоперации в более жёсткую сторону

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал Pravda.Ru заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Украину ждёт "тотальная капитуляция на условиях России".

"Я думаю, что ход специальной военной операции пересматривается в более жёсткую сторону. Минувшей ночью мы били по энергоснабжению Украины, по логистическим узлам и складам ВСУ. В ближайшее время мы увидим другие возможности союзных сил. Вот это Медведев имел в виду. То же самое заявляет и Рамзан Кадыров. Для этого есть определенные основания. Потому что ВСУ сейчас на кураже, они уже и по территориям РФ стреляют. Я думаю, что рано радуются", — заявил Дандыкин.

Ранее Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Россией из-за её ультиматумов. Бывший президент РФ назвал нынешние российские "ультиматумы" детской разминкой перед тем, что РФ потребует в будущем.

"И он (Зеленский. — Прим. ред.) их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — подчеркнул Медведев.