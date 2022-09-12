Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявления украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которым Киев не намерен вести переговоры с Москвой из-за её условий.
"Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего", — подчеркнул российский политик.
По его словам, руководитель Украины понимает, что РФ попытается добиться полной капитуляции режима.
Ранее Зеленский отметил, что некоторые страны призывают Киев продолжить диалог с Москвой. По мнению президента, предложения российских властей нельзя назвать конструктивными.
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