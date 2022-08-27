Медведев: СВО направлена на предотвращение третьей мировой войны

Риски третьей мировой войны сводятся к минимуму на фоне спецоперации на Украине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По словам политика, если бы Россия не начала действовать, всё бы закончилось масштабным конфликтом.

Зампред описал ситуацию словами из писаний.

"Если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит", — заявил политик в интервью французскому телеканалу LCI.

Политик выразил уверенность, что пока Россия сдерживает мировое сообщество, а значит, и риски третьем мировой войны.