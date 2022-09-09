Около 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы

Хакеры совершили более 350 атак на систему онлайн-голосования Москвы. Попытки взлома начались с 6 утра. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

"Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 06:00 их было более 350", — заявили в Telegram-канале штаба.

Оданко системе удаётся отразить взлом, отметил Ковалёв.