Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что решение об участии Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии будет принято несколько позже.
"Что касается ноября: [саммит G20 на] Бали, [саммит] АТЭС — мы ориентируемся на участие президента, но это ещё позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов", — отметил он.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.