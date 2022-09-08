Ушаков: решение об участии Путина в саммите G20 примут позднее

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что решение об участии Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии будет принято несколько позже.

"Что касается ноября: [саммит G20 на] Бали, [саммит] АТЭС — мы ориентируемся на участие президента, но это ещё позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов", — отметил он.