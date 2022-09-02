МИД РФ: Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

Россия готова поставлять Ираку изотопную продукцию и развивать сотрудничество в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

"С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнёрам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции", — пояснил Кинщак РИА Новости.

По словам представителя МИД РФ, кроме того, российская сторона готова обучать иракских профильных специалистов на своей территории.