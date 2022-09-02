Россия готова поставлять Ираку изотопную продукцию и развивать сотрудничество в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнёрам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции", — пояснил Кинщак РИА Новости.
По словам представителя МИД РФ, кроме того, российская сторона готова обучать иракских профильных специалистов на своей территории.
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