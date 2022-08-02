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Осипов: администрация "ВКонтакте" разберётся со взломщиком страницы Медведева

Политика

Помощник бывшего президента РФ, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что политик не публиковал в социальной сети "ВКонтакте" пост о Грузии и Казахстане, которые обязаны своим существованием Российской Империи.

По информации Осипова, доступ к аккаунту Медведева получили злоумышленники после публикации его поздравления военных моряков с Днём ВМФ.

"С тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удалённый пост, разберётся администрация ВК и те, кому положено", — подчеркнул помощник зампреда СБ.

Ранее пользователи соцсети "ВКонтакте" заметили провокационный пост Медведева. В сообщении назвали Казахстан "искусственным государством".

"Пока туда не придут русские, порядка не будет", — написали на странице экс-лидера нашей страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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