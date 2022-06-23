На дверь указали, но не выпускают: США не разрешают РФ забрать своих дипломатов

США не дали разрешение на вывоз российских дипломатов и их семей российским специальным рейсом.

Речь идёт о сотрудниках посольства РФ, которым ещё в сентябре 2021 года было предложено покинуть территорию США. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она прокомментировала процесс следующим образом:

"Вашингтон предпринял еще один враждебный шаг по отношению к нашей стране, отказавшись от разрешения на специальный рейс российской государственной авиации в Соединенные Штаты, который должен был доставить российских дипломатов и их семьи на родину".

Захарова напомнила, что "самолет должен забрать наших коллег, которым Госдепартамент ранее предъявил ультиматум о том, чтобы покинуть территорию США до конца месяца".

Госдеп США: обсуждается ситуация, связанная с высылкой российских дипломатов

Ситуация, связанная с высылкой российских дипломатов из США, продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс:

"Это тема продолжающихся дипломатических переговоров", — сказал он.