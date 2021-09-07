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"Визу не дают": в Нью-Йорке стало меньше российских дипломатов

Политика

Как рассказал заместитель генерального консула России в Нью-Йорке Вячеслав Славкин, сейчас количество дипломатов сократили на треть. Причиной стали частые отказы американской стороны в оформлении документов для въезда.

"Визу не дают": в Нью-Йорке стало меньше российских дипломатов

К сожалению, количество сотрудников у нас очень ограничено. У нас генконсульство сокращено по количеству дипломатов в связи с тем, что американцы не выдают визы, — передаёт ТАСС слова Славкина.

Речь идёт о работе на выборах в Госдума. По словам консула, несмотря на "ощутимое" сокращение штата, работа идёт в обычном режиме. Американские власти обещали оказать "полное содействие".

Ранее американская сторона огласила список дипломатов, которые должны были покинуть страну до начала сентября. В документ вошли 24 фамилии, рассказал тогда посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, "в немилость" попали и члены семей сотрудников.

Ранее выдать документы на въезд российскому дипломату отказалась Эстония. Конфликт "разгорелся" из-за того, что Россия выслала таллинского сотрудника из страны.

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ЗАЧЕМ американские дипломаты ехали в СЕВЕРОДВИНСК?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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