Депутат Арефьев: санкции — оружие обоюдоострое, поэтому США пострадали тоже

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев прокомментировал Pravda.Ru заявление американского миллиардера Рэя Далио о том, что антироссийские санкции ударили по положению США в мире.

"Здесь я могу согласиться с президентом Владимиром Путиным, который сказал, что экономические санкции — это оружие обоюдоострое, которое действует и на тех, кто эти санкции ввёл, и на тех, кто их получил. Поэтому пострадали все. Но в большей мере, конечно, европейская часть. Американцы — тоже. Потому что разбалансировался рынок, сегодня инфляция поползла по Северной Америке и Европе. А инфляция — это замедление роста экономики", — заявил Арефьев.

Он перечислил отрасли, которые сильнее других пострадали от введения санкций против России.

"Эмбарго на поставку углеводородного сырья очень резко сказалось на экономике всех развитых европейских стран. У них закрылись заводы по переработке газа и нефти, перестала выпускаться пластмасса, сильно подорожал газ. Резкий всплеск цен послужил негативу и в промышленности, и в сельском хозяйстве", — отметил собеседник издания.

По словам Арефьева, сырьевые ресурсы сконцентрированы в России, и европейские страны вряд ли смогут покупать их дешевле в другом месте.

В среду, 22 июня американский миллиардер Рэй Далио заявил, что санкции Вашингтона против Москвы вынуждают другие страны сокращать свои инвестиции в США из-за опасений стать следующей мишенью.