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Автор Ольга Лебедева

Рэй Далио о главной проблеме США: антироссийские санкции распугали инвесторов

Экономика » Правила игры

Санкции Вашингтона против Москвы вынуждают другие страны сокращать свои инвестиции в США из-за опасений стать следующей мишенью, заявил американский миллиардер Рэй Далио в интервью немецкой газете Der Spiegel.

Рэй Далио о главной проблеме США: антироссийские санкции распугали инвесторов

Отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates сказал, что "эти ограничения" терпят неудачу, но у Вашингтона нет других вариантов.

"Санкции — это единственное оружие, которое могут использовать США. На данный момент снижение валового внутреннего продукта России составило около 15%. Это терпимо для населения. Путину будет трудно удержаться у власти, если экономика рухнет сильнее, скажем, на 40%”, — сказал Далио, добавив, что, не достигнув своей прямой цели — ограничить способность России воевать на Украине, санкции также наносят ущерб США.

По словам миллиардера, проблема для США заключается в том, что их гособлигации теряют привлекательность для инвесторов из других стран, которые видят, как обходятся с Россией, и не хотят оказаться на её месте. В результате, подчеркнул Далио, "начался процесс изменения баланса сил во всём мире”.

Далио ожидает, что российско-украинский конфликт дорого аукнется всему миру, "драматическим образом" изменив экономику.

"Все это напоминает 1938-й и 1939-й годы, когда мир был на грани Второй мировой войны: две мировые державы противостоят друг другу и поддерживаются разными союзниками. То, как поведёт себя Индия, будет иметь решающее значение. Страна может поддержать экономику России, если Запад бойкотирует Москву. В любом случае времена глобализованного мира с минимальными торговыми барьерами и свободным движением капитала прошли”, — сказал инвестор.

Рынок ценных бумаг США после антироссийских санкций

В феврале объём вложений России, начавшей в 2018 году сокращать "вливания" в американский госдолг, в государственные ценные бумаги США составлял $3,753 млрд, в апреле — $2,003 млрд (до апреля 18-го цифра была внушительная — $96 млрд).

  • На текущий момент крупнейший "вкладчик" в облигации США — Япония. Её актив примерно $1,2 трлн.
  • Второе место среди инвесторов занимает Китай — примерно $1,03 трлн, но и он с начала текущего года сокращает вложения в американский госдолг.
  • На третьем месте Великобритания — $612,7 млрд.

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Редактор: Елена Тимошкина
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