Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Утяшева рассказала о сложности совместной жизни с Павлом Волей: ему можно всё
Посёлок Суземка был обстрелян из современного западного вооружения — Богомаз
Военный эксперт о новых российских ракетах "305": "Очень высокая точность"
Дандыкин: оружие Запада не может конкурировать с российскими разработками
Обвиняемые в геноциде командиры ВСУ оспорили свой арест в российском суде
Командир спецотряда "Ахмат" Алаудинов: "Украинцы скоро закончатся как народ"
Бывший сотрудник "Азота": стены на заводе очень мощные, до полутора метров
Аксёнов: ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
Метро в Хабаровске не появится, даже когда город станет миллионником

ЕС и Литве обещают жёсткий ответ на ограничения транзита в Калининград

Политика

В России продолжают комментировать ограничения, которые были введены Литвой на транзит грузов в Калининград. И надо сказать, что комментарии звучат довольно жёсткие.

ЕС и Литве обещают жёсткий ответ на ограничения транзита в Калининград

Напомним, что ограничения были введены с 18 июня. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, по предварительным оценкам ограничения касаются от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары. Кроме того, известно о том, что с 10 августа будут введены ограничения на транзит нефтепродуктов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник написал в своём Telegram-канале, что "попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России".

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами.

Напомним, ранее нынешний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее заявил, что неотъемлемой частью соглашений России и Евросоюза о транзите через территорию Литвы было встречное обязательство со стороны российского парламента о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой.

В Кремле действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область назвали "элементом блокады". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о незаконности ограничений и подчеркнул, что они будут проанализированы в течение нескольких дней, прежде чем будут приняты ответные меры.

"Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", — сказал Песков.

"Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен", — отметил он.

В Вильнюсе ожидаемо заявили, что запрет на транзит товаров в Калининградскую область был введен после консультаций с Еврокомиссией и под её руководством. Сами еврочиновники ситуацию на ограничения транзита пока никак не комментируют.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.

Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Силовые структуры
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
В Херсоне мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ
Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Силовые структуры
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
Мир. Новости мира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
Последние материалы
Аксёнов: ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
Метро в Хабаровске не появится, даже когда город станет миллионником
ЕС и Литве обещают жёсткий ответ на ограничения транзита в Калининград
Медведев: пусть США сами приползут и попросят об отношениях с Россией
Ходаковский: начинается самый тяжёлый этап спецоперации на Украине для ВС РФ
Минобороны РФ сообщило о потерях более 2 тыс. человек в 14-й бригаде ВСУ
Под запрет YouTube попали каналы "Модного приговора" и "Давай поженимся"
На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Марочко: пленные с химзавода "Азот" находятся в ЛНР
Ермак о пленном "Азове"*: "Если с ними что-то случится — переговоров не будет"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников