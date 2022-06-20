ЕС и Литве обещают жёсткий ответ на ограничения транзита в Калининград

В России продолжают комментировать ограничения, которые были введены Литвой на транзит грузов в Калининград. И надо сказать, что комментарии звучат довольно жёсткие.

Напомним, что ограничения были введены с 18 июня. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, по предварительным оценкам ограничения касаются от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары. Кроме того, известно о том, что с 10 августа будут введены ограничения на транзит нефтепродуктов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник написал в своём Telegram-канале, что "попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России".

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами.

Напомним, ранее нынешний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее заявил, что неотъемлемой частью соглашений России и Евросоюза о транзите через территорию Литвы было встречное обязательство со стороны российского парламента о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой.

В Кремле действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область назвали "элементом блокады". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о незаконности ограничений и подчеркнул, что они будут проанализированы в течение нескольких дней, прежде чем будут приняты ответные меры.

"Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", — сказал Песков.

"Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен", — отметил он.

В Вильнюсе ожидаемо заявили, что запрет на транзит товаров в Калининградскую область был введен после консультаций с Еврокомиссией и под её руководством. Сами еврочиновники ситуацию на ограничения транзита пока никак не комментируют.