До тридцати человек личного состава и военная техника ВСУ уничтожены за сутки.
Об этом сообщает НМ ДНР.
Также освободительные силы подавили три огневые точки украинских боевиков в районе Водяного, сообщает силовое ведомство Республики.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России уничтожены две БМП-2 и до 30 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н. п. Водяное", — сказали в Народной Милиции ДНР.
Кроме того, НМ ЛНР установила контроль над Камышевахой и взяла в оперативное окружение группировку бандеровцев в Золотом.
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