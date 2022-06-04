Силы ДНР подавили три огневые точки боевиков в районе Водяного

До тридцати человек личного состава и военная техника ВСУ уничтожены за сутки.

Об этом сообщает НМ ДНР.

Также освободительные силы подавили три огневые точки украинских боевиков в районе Водяного, сообщает силовое ведомство Республики.

"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России уничтожены две БМП-2 и до 30 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н. п. Водяное", — сказали в Народной Милиции ДНР.

Кроме того, НМ ЛНР установила контроль над Камышевахой и взяла в оперативное окружение группировку бандеровцев в Золотом.