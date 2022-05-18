Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что россияне должны сами мобилизоваться вокруг российского лидера Владимира Путина и обеспечить безопасность страны.
"Никто не должен объявлять о мобилизации. Мы все сами должны мобилизоваться, объединиться и встать вокруг президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм", — отметил он.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что у РФ есть возможность завершить специальную военную операцию (СВО) теми силами, которые есть сейчас, не прибегая к мобилизации.
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