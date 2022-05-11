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Автор Юлиана Смирнова

Сивков: у России есть возможность завершить СВО не прибегая к мобилизации

Мир

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что у РФ есть возможность завершить специальную военную операцию (СВО) теми силами, которые есть сейчас, не прибегая к мобилизации.

Сивков: у России есть возможность завершить СВО не прибегая к мобилизации

В интервью изданию "Украина.ру" Сивков рассказал, что ВС РФ уже сейчас могут практически беспрепятственно перемещаться по территории Украины. Окончательное уничтожение группировок ВСУ — это лишь вопрос времени.

"Мы имеем господство в воздухе, а ВСУ сидят в городах, где создают укрепрайоны. ВСУ уже сейчас изолированы на фрагментарные соединения и части. Если кто-то выходит из городов, их тут же уничтожают. Об этом постоянно сообщает Минобороны РФ", — заявил Сивков.

По данным Сивкова, группировки ВСУ в Донбассе были разбиты на три анклава: в Мариуполе, в районе Харькова и на западе Донбасса. В Мариуполе анклав уже уничтожен и сейчас ведётся работа по уничтожению двух других. Сивков подчеркнул, что никаких дат окончания СВО никто не обозначал, а у России есть возможности завершить СВО своими силами, без мобилизации граждан РФ.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы константин сивков
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