Учителям намекают, что голосовать нужно за "Единую Россию"

Учителя в Удмуртии пожаловались на давление со стороны директоров школ, которые выдали преподавательскому составу инструкцию о том, как голосовать за кандидатов от "Единой России".

Об этом учителя рассказали udm-info.ru, предоставив инструкцию для регистрации участников электронного предварительного голосования, в которой в первом же пункте предлагается открыть сайт "Единой России".

"На главной странице сайта расположена кнопка "Хочу проголосовать", на которую необходимо нажать", — говорится в документе.

В сентябре 2021 года стало известно, что партия "Единая Россия" получила более 300 мандатов по результатам выборов, что обеспечило ей конституционное большинство в Госдуме.

Кандидатам от "Единой России" удалось сохранить лидерство в 198 одномандатных округах. При распределении ещё 225 мест в нижней палате парламента ЕР достались 49,82% голосов.