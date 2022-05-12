EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Учителям намекают, что голосовать нужно за "Единую Россию"

Политика

Учителя в Удмуртии пожаловались на давление со стороны директоров школ, которые выдали преподавательскому составу инструкцию о том, как голосовать за кандидатов от "Единой России".

Учителям намекают, что голосовать нужно за "Единую Россию"

Об этом учителя рассказали udm-info.ru, предоставив инструкцию для регистрации участников электронного предварительного голосования, в которой в первом же пункте предлагается открыть сайт "Единой России".

"На главной странице сайта расположена кнопка "Хочу проголосовать", на которую необходимо нажать", — говорится в документе.

В сентябре 2021 года стало известно, что партия "Единая Россия" получила более 300 мандатов по результатам выборов, что обеспечило ей конституционное большинство в Госдуме.

Кандидатам от "Единой России" удалось сохранить лидерство в 198 одномандатных округах. При распределении ещё 225 мест в нижней палате парламента ЕР достались 49,82% голосов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова, Куратор: Олег Артюков
Темы единая россия
Sberbank
Новости
Позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась
Учителям намекают, что голосовать нужно за "Единую Россию"
ВС РФ наносят удары в Кременчуге и наступают по линии Попасная-Лисичанск в ЛНР
ДМТЮА и "Горгадзе и партнеры" подписали договор о сотрудничестве
В Финляндии ожидают отключения от российского газа на 10 дней раньше срока
Шольц: "Путин не выиграет на Украине"
Российская ПВО перехватила баллистические ракеты над островом Змеиный
Постпред Небензя показал в ООН учебник, сделавший украинцами европейцев и евреев
Марат Башаров сыграет в балете "Конёк-Горбунок" в Новосибирском театре
В центре Херсона прогремели сильные взрывы
Популярное
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен

Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными

Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева Любовь Степушова Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских Любовь Степушова Усам Оздемиров России нужно создавать двухконтурную валютно-финансовую систему Усам Оздемиров
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Последние материалы
Позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась
Учителям намекают, что голосовать нужно за "Единую Россию"
ВС РФ наносят удары в Кременчуге и наступают по линии Попасная-Лисичанск в ЛНР
ДМТЮА и "Горгадзе и партнеры" подписали договор о сотрудничестве
В Финляндии ожидают отключения от российского газа на 10 дней раньше срока
Шольц: "Путин не выиграет на Украине"
Российская ПВО перехватила баллистические ракеты над островом Змеиный
Постпред Небензя показал в ООН учебник, сделавший украинцами европейцев и евреев
Марат Башаров сыграет в балете "Конёк-Горбунок" в Новосибирском театре
В центре Херсона прогремели сильные взрывы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников