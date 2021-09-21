После выборов в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, партия "Единая Россия" получила 324 мандата в нижней палате парламента.

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