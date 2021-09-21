"Единая Россия" получила 324 мандата в Госдуме по итогам выборов
После выборов в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, партия "Единая Россия" получила 324 мандата в нижней палате парламента.
- По данным ЦИК, 126 мандатов "Единая Россия" получила по федеральным спискам и 198 — по одномандатным округам. Таким образом, партия обеспечила себе конституционное большинство в Госдуме.
- У КПРФ 57 мандатов: по федеральным спискам — 48, по одномандатным округам — девять.
- Партию "Справедливая Россия — За правду" будут представлять в Госдуме 27 депутатов: по федеральным спискам — 19, по одномандатным округам — восемь.
- По итогам выборов у ЛДПР 21 мандат: по федеральным спискам — 19, по одномандатным округам — два.
- Впервые в Госдуме будет представлена партия "Новые люди", которая прошла пятипроцентный барьер и получила 13 мандатов.
- У "Гражданской платформы", "Родины" и Партии Роста по одному мандату. Также пятеро самовыдвиженцев получили мандаты.
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