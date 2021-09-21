"Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме

Партия "Единая Россия" получила более 300 мандатов по результатам выборов, что обеспечило ей конституционное большинство в Госдуме.

Если партия получает более 300 мандатов, то обеспечивает себе конституционное большинство в нижней палате парламента. В понедельник, 20 сентября, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сказал, что партия получила 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.

Кандидатам от "Единой России" удалось сохранить лидерство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму. При распределении ещё 225 мест в нижней палате парламента ЕР достались 49,82% голосов. В Думу попадут

"Единая Россия",

КПРФ,

ЛДПР,

"Справедливая Россия — За правду,

"Новые люди" (эта партия будет впервые представлена в парламенте).

Все они преодолели пятипроцентный барьер. Мандаты будут распределяться пропорционально числу голосов.

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