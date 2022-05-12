По центру Москвы проехал гроб, обёрнутый флагом Украины

Москвич устроил "похороны Украины", разъезжая по Тверской на автомобиле с прицепом, где лежал гроб, обёрнутый в "жёвто-блакитный" флаг.

Как сказал водитель автомобиля, он хочет поговорить с американцами и рассказать им, кто они есть на самом деле. Но посетовал, что в этом ему помешали правоохранители.

В российской столице заметили автомобиль, к которому был прицеплен гроб с украинским и американским флагами.

Оказалось, что имя водителя Валерий. Он сказал, что хотел поговорить с сотрудниками американского посольства и объяснить им, кем они являются, но правоохранители даже не дали патриоту вытащить рупор.

По его словам, американские власти боятся с РФ вступать в открытый бой и всё делают исподтишка. Находят предателей, коррупционеров, политических проституток, платят им деньги, чтобы те предали Родину, высказался автор акции.

Сотрудники полиции остановили водителя, однако после беседы отпустили.

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