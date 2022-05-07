Розенбаум: "Я на своем корабле, я свой корабль не бросаю"

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Для многих эта специальная операция стала выбором пути.

Особенно это коснулось артистов, спортсменов, чиновников, деятелей культуры. Многие покинули РФ и теперь оттуда поливают грязью страну и народ.

Своё мнение по нынешней ситуации высказал легендарный музыкант и певец Александр Розенбаум.

По его словам, то, что происходит сейчас, для него колоссальная человеческая трагедия, ведь Россия его дом. Александр Яковлевич отметил, что всё наблюдает еще с Беловежской пущи, и это для него тяжёлая духовная травма.

"Вот это "стыдно, что я русский, стыдно, что из России" — это плохо, это нехорошая история. Все, что касается фашизма, нацизма, для меня неприемлемо. Тем более, когда он под боком.

Я на своем корабле, я свой корабль не бросаю. И если что-то меня не устраивает, я буду говорить об этом здесь, а не где-нибудь. Я на своем корабле, и я либо на нем пойду в дальнее плавание, либо — не дай Бог — утону, но со своим кораблем и своим экипажем", — подытожил Розенбаум.

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