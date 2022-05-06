Поветкин — украинцу Усику: "Посмотри на Донбасс и Луганск"

Военная специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины расставляет всех людей по своим местам. Выбрать сторону Добра и примкнуть к российской стороне или поддерживать нацистский киевский режим — каждый украинец решает для себя сам.

По разные стороны баррикад находятся и спортсмены. Боксёры не исключение.

Например, Александр Усик. До СВО он стоял горой за русский мир, оставался верен символам Победы над фашизмом.

А потом выбрил себе чуб, вступил в территориальную оборону, сделал много красивых фоток с автоматом и надрывных интервью с угрозами убивать направо и налево, а затем быстро передумал и убежал оттуда. С чубом, да в Европе — оно безопаснее.

Российский боксёр Александр Поветкин ответил запятнавшему себя в ходе специальной военной операции по отношению к России и русским Усику.

"Мы немного переписывались. У него свой настрой. Ничего плохого не могу про него сказать. Это его сторона. Я говорил: посмотри на Донбасс, на Луганск. Сколько детей там погибло. Ваших, украинских. Как медали с ветеранов срывали. Это нормально? Забыли, кто войну выиграл. Но то, что Украина — братский наш народ, я говорю до сих пор", — сказал наш боксёр.