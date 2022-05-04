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Автор Дмитрий Плотников

Тиньков опять "отменил" Россию и заявил, что "Украина победит"

Политика

Миллиардер-беглец Олег Тиньков вывел все свои российские активы в реальные деньги. Сегодня он продолжает делать всё, чтобы не разгневать Запад, не попасть под санкции и не потерять денежки.

Тиньков опять "отменил" Россию и заявил, что "Украина победит"

В среду, 4 мая, Тиньков в соцсетях заявил, что забирает из РФ бренды TINKOFF and LA DATCHA. Затем он вообще опустился до фразы: "Украина победит".

Экс-банкир хвалится, что в РФ у него теперь активов не осталось.

"Прощай Тинькофф Банк, Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить четыре разных бизнеса с НУЛЯ!" — радуется "свободе" Тиньков.

Он отмечает, что Россия "окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство".

"Нет России, была и вся вышла…", — пишет в Инстаграмме миллиардер.

Он якобы не может "зарабатывать в стране, ведущей войну с соседом, убивая мирных граждан и детей" и забирает бренды, принадлежащие его семье.

По его словам, он не хочет марать бренды "кровью русских солдат и жителей Украины"

"Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе!" — закончил послание Западу Тиньков.

Напомним, в российских социальных сетях после русобоских заявлений олигарха, проживающего в Британии, возник протест против услуг и карт его банка. Сразу же банк открестился от основателя и сообщил о ребрендинге.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы банк олег тиньков
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