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Автор Инна Винникова

Полковник Баранец грубо ответил президенту Чехии Земану на насмешки о мощи ВС РФ

Политика

Президент Чехии Милош Земан смело высказался о слабости ВС РФ. Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что это говорит о невежестве политика.

Полковник Баранец грубо ответил президенту Чехии Земану на насмешки о мощи ВС РФ

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что русская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", — завил Земан.

Слова чешского лидера Баранец расценил, как "детский лепет" обычного обывателя, которому хочется "укусить" Россию. Если бы Москва решила применить всю мощь своего оружия, то от Украины ничего бы не осталось уже через две недели, считает он.

"Мощь армии РФ в данный момент не проверяется. На Украине мы задействовали только 15-20% личного состава и вооружений. Мы пришли туда, держа в одной руке автомат [для денацификации], а в другой — буханку хлеба для мирных жителей", — сообщает Баранец изданию "ПолитРоссия".

Политолог называет работу ВС РФ на Украине филигранной, ведь военные нацелены не только на боевые достижения, но и на сохранение жизней мирного населения страны. Чего нельзя сказать об украинской армии, которая "прячется за спинами беременных женщин".

"Лучше бы Земан дальше жевал свои кнедлики, а не раскрывал свой рот об армии России. Когда будет нужно, она покажет свою мощь", — резюмировал Баранец.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Олег Артюков
Темы милош земан
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