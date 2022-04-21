Сатановский: России нельзя давать слабину, Третья мировая война уже идет

Текущая ситуация даёт отчетливое понимание, что противостояние России с Западом будет только нарастать. Но если наша страна покажет слабину, последует прямое военное столкновение с НАТО, уверен политический эксперт Евгений Сатановский.

Проводимая Россией спецоперация в Донбассе — это выбранный Западом вариант Третьей мировой войны, уверен политолог Евгений Сатановский.

"Пока плацдарм и полигон — несчастная Украина, выбранная западным сообществом в качестве ударной силы против нас, нафаршированная вооружениями, инструкторами", — уточнил эксперт.

Соединённые Штаты готовили Киев к этому с 2014 года после "Майдана" и после "Крымской весны", и Вашингтон не жалел ни сил, ни средств.

Сатановский напомнил, что с 17 века западные страны каждое столетие устраивают конфликт с Россией, чтобы проверить её на прочность.

"Каждые 100 лет идёт некая проба пера — развалится на составные части или нет", — напомнил политолог.