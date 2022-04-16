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Автор Дмитрий Плотников

Гражданин США бросил всё и приехал спасать русских в Донбассе

Политика

Донбасс становится местом, где наряду с инфернальным злом нацистов можно встретить и много по-настоящему человечного.

Гражданин США бросил всё и приехал спасать русских в Донбассе

Журналист Артём Шейнин у себя в Телеграм-канале рассказал об американце Расселе Бентли, который с 2014 г. воюет на стороне Республик в Донбассе против бандеровцев. В батальоне "Восток" он известен с позывным "Техас".

Американец рассказывает, что приехал в Донецк в конце 2014 года, "после того, как увидел военные преступления и зверства на Украине, которые поддерживало американское правительство". Бентли говорит, что точно понял, что поедет защищать Донбасс после того, как в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая сожгли заживо людей.

Он вспомнил и страшные кадры ракетного удара укронацистов по Луганску 2 июня, когда по видео показали раненую женщину, просившую позвонить ее семье.

"Она знала, что умирает… и смотрит так. У меня было такое чувство, что она смотрит на меня. Это был тот самый момент, когда я понял, что я приеду сюда и ничто меня не остановит", — говорит доброволец из США.

Рассел убежден, что войну там развязал Вашингтон, чтобы попытаться сломать Россию.

Поразительный факт. Ведь этот американец учился тому же, чему учат в школе их всех. Смотрел те же фильмы и тот же телевизор. Но почему он вырос и сформировался способным правильно оценить ситуацию и сделать правильные выводы.

"Я даже не про то, что он еще и поехал в итоге в Донбасс. Это уже Поступок. Это индивидуально очень. Но я-то про способность и возможность узнать и понять, — подчеркнул Артём Шейнин".

Журналист отмечает, что эта способность "есть даже там… Но 99% глухи и слепы". Впрочем, что уж там говорить про граждан США, если в России такие душевноглухослепые есть. Правда, теперь-то не в России — теперь они в Латвии, Грузии, Израиле, Европе.

"А он — на русском Донбассе… Чудны дела твои, Господи…", — подытожил Шейнин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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