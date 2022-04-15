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Автор Дмитрий Плотников

Киев опять готовит провокацию с "матерями ДНР" в Донецке

Политика

Жителям Донецка рассылают фейковые сообщения с призывами выйти на митинг.

Киев опять готовит провокацию с "матерями ДНР" в Донецке

Опять провокационные сообщения рассылаются дончанам на смартфоны от неизвестной организации "Матери ДНР". Местных призывают 16 апреля придти на митинг. Власти ДНР уже сообщили, что это провокация со стороны нацистов.

Жители Донецка говорят, что сообщения разосланы на украинские номера МТС, правда, сама сеть не ловит на территории Донецкой Народной Республики.

"Нет мобилизации! Не молчим! Единственный шанс вернуть наших мужчин живыми и невредимыми — выйти на митинг в Донецке (пл.Ленина) и к администрации в других городах. Давайте требовать отмены призыва наших мужчин на передовую", — написано в провокационных СМС.

Получил сообщение, потому что нахожусь в РФ. Тут украинский МТС ловит, а в Донецке нет. К тому же украинцы сделали для донецких специальный тариф — 6 рублей в день. Многим не выгодно иметь МТС — отказались, рассказывает КП беженец из Шахтерска.

Он отмечает, что если бы звали на официальный митинг, то приходили бы сообщения на связь, которая актуальна. Явно Киев готовит провокацию.

Кстати, раньше приходили подобные сообщения с призывами на митинги за день до того, как прилетела "Точка-У" на Университетскую улицу. Тогда просили приходить как раз к областной администрации и в итоге люди не пришли, а бандеровцы прислали туда ракету.

Местные журналисты говорят, что в ДНР нет никакой организации "Матери ДНР" и никаких митингов власти Республики не объявляли. Власти даже заявили, что сообщения про акции протеста — это новый украинский фейк.

Напомним, 14 марта куски "Точки-У" упали в самом центре Донецка — на улицах Артема и Университетской. Тогда погибло 20 человек, еще 20 же получили ранения.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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