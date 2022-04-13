Российский посол заявил о серьезных последствиях для Нидерландов

Российский посол в Гааге Александр Шульгин заявил, что Нидерланды будут считаться недружественной страной после заморозки российских активов.

"Мы однозначно расцениваем эти шаги (заморозку) как недружественные, совершенно нелегитимные. Эти действия голландских властей … чреваты серьезными последствиями для экономики самого королевства", — заявил Шульгин в эфире канала "Россия24".

13 апреля стало известно, что Нидерланды заморозили 600 миллионов евро российских активов. Таким образом страна хотела показать, что они выступают против политики России и не поддерживают ее в конфликте с Украиной.

Ранее Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 млрд евро.