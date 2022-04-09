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Автор Антон Уткин

Правда о французских наемниках в Мариуполе уничтожит рейтинг Макрона

Политика

Уже через несколько дней Вооруженные силы РФ окончательно зачистят Мариуполь, и станет очевидно, что на стороне киевского режима воевали французские наёмники. Это чрезвычайно пугает президента Франции Эммануэля Макрона, пишет портал InfoBrics.

Правда о французских наемниках в Мариуполе уничтожит рейтинг Макрона

Мировые СМИ сообщают, что Эммануэль Макрон активно созванивается с российским президентом для обсуждения ситуации на Украине. Французского лидера очень волнует происходящее в Мариуполе, уточняет издание InfoBrics. Российские военные уже находили в городе оружие, принадлежащее солдатам Иностранного легиона Франции, форму французского спецназа и другие свидетельства.

"Обнаружены форма и знаки отличия офицеров Франции. Ранее такие можно было видеть на французских военных, участвующих в операциях в бывших африканских колониях Франции", – сообщает статья.

Официальной информации о том, что националистическому батальону "Азов" (организация запрещена в РФ) помогают французские наемники пока нет. Но суета Макрона, его активное желание создать "гуманитарный коридор" из Мариуполя, позволяют с уверенностью предположить, что в городе заблокировано много французских солдат.

"Уже послезавтра во Франции состоится первый тур выборов президента, так что у действующего главы страны ситуация напряженная", - поясняют авторы материала.

Если мировая общественность узнает, что на стороне националистов воевали французские наёмники, рейтинг Макрона может не выдержать такого мощного политического удара. Шансы на переизбрание действующего президента и так практически сравнялись с шансами Марин Ле Пен – заклятой соперницы Макрона на выборах главы государства.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы марин ле пен эммануэль макрон
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Правда о французских наемниках в Мариуполе уничтожит рейтинг Макрона
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