Сатановский: куда денут Зеленского, когда он окончательно сбежит из Украины?

Политолог Евгений Сатановский объяснил, куда же все-таки денут Владимира Зеленского, когда он сбежит из Украины.

Президент научного центра "Институт Ближнего Востока" в интервью изданию Украина.ру " высказал мнение, что президента Украины после бегства из страны трудоустроят в другом несчастном государстве, как трудоустроили экс-президента Грузии Саакашвили, поэтому он "отыгрывает свои пассажи и правильно делает".

Зеленский во время своего выступления перед американским Конгрессом по видеосвязи заявил, что Украина переживает то же, что пережили США во время Перл-Харбора и теракта 11 сентября. Он призвал Белый дом ввести над Украиной гуманитарную бесполетную зону, предоставить им системы ПВО и самолеты. Зеленский также попросил ввести более жесткие санкции против экономики и олигархов РФ, закрыть американские порты и убрать американские компании с рынка России.

Конечно, главную свою задачу он выполнил, втянув РФ в вооруженный конфликт на Украине, похоронив связи Кремля с Европой и позволив таким образом американцам избавиться от ЕС в качестве конкурента, которым она могла быть только на российских энергоносителях и на сырье.

"Почему вообще нужно обращать внимание на человека, который делает все, чтобы его не забыли? Ну есть такой Бобчинский и Добчинский, которого надо непременно трудоустроить, когда он вылетит со своего поста", — отметил Сатановский.

Что же касается самого выступления Зеленского, то хоть его и транслировали по Euronews на нашем телевидении, то нужно было давно прекратить вещание данного канала, который давно ведет жесткую проукраинскую и антироссийскую пропаганду, отметил эксперт.