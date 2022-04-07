Сатановский: Зеленского после всего трудоустроят в другой несчастной стране

Владимира Зеленского западные покровители не бросят после того, как он отыграет на Украине порученную ему роль и непременно трудоустроят "в какой0нибудь другой несчастной стране". Как это будет — мир уже видел в истории другого оскандалившегося президента — Михаила Саакашвили.

Так считает политолог Евгений Сатановский. В интервью изданию Украина. ру он заявил, что главную задачу, поставленную перед ним кураторами, Зеленский выполнил: Россию в вооруженный конфликт втянул, связи с ней Европы разрушил, благодаря чему ЕС Штатам больше не конкурент.

"Кому вообще нужно обращать внимание на человека, который делает все, чтобы его не забыли? Ну есть такой Бобчинский и Добчинский, которого надо непременно трудоустроить, когда он вылетит со своего поста. Вот и трудоустроят. Благо, опыт уже есть", — констатировал Сатановский.

К слову, осуждённый в Грузии Михаил Саакашвили и сам недавно намекал на схожесть судеб с действующим украинским президентом, утверждая, что именно он был прототипом Голобородько - знаковой роли комика Зеленского.