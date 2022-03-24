Саакашвили-шоу в суде: "Слуга народа" и судьба Украины, как аргументы защиты

В горсуде Тбилиси слушается дело о растрате бюджетных средств в крупных размерах, по которому в качестве обвиняемого проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По версии подсудимого, все обвинения в его адрес — "надуманные". Выступая на предварительных слушаниях Саакашвили привёл неожиданный аргумент в свою защиту, вспомнив о сериале "Слуга народа", в котором играл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Господин судья, я уверен, что смотрели "Слугу народа". В сериале было сказано, что Саакашвили снизил налоги и увеличил бюджет в 11 раз. Я увеличил бюджет, а они жалуются на растрату этого бюджета. Фильм Зеленского, как сказал мне сам сценарист, во многом основан на этапах моего президентства".

Не преминул экс-президент рассказать и о личном знакомстве с погибшими недавно на Украине грузинскими наёмниками:

"… особенно с Бахвой Чикобава*, которого на родине обвиняли, как и меня, но он предпочёл пойти на войну и погибнуть героем, а не сидеть в тюрьме, как я. Мой близкий друг Георгий Купарашвили**, один из основателей полка "Азов"*** был ранен. Позор стране, где таких людей объявляют преступниками", — патетически рассуждал Саакашвили в суде.

Не обошлось и без обвинения правительства Грузии в намерении "сдать страну России":

"Это правительство отправится в Москву этой весной. Потом они объявят нейтралитет, и после этого через 1-2 года Грузия официально войдет в состав России", — предупредил Саакашвили, добавив, что "при таком раскладе" заботиться о своей голове он не может. — Чёрт с ней, с моей головой. Какой смысл в жизни, если мы не можем спасти Родину".

* Бахва Чикобава — грузинский неонацист, каратель украинского нацбата "Азов", признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

** Георгий Купарашвили — один из основателей украинского нацбата "Азов", признанного экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

*** "Азов" — украинский нацбатальон, признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.