Президент США Джозеф Байден в очередной раз доказал, что не зря американцы дали ему прозвище Sleepy Joe (Сонный Джо). Глава Белого дома задремал на церемонии ввода в строй новой атомной подлодки.

Накануне американские телеканалы показали репортаж с официальной церемонии в порту Уилмингтона, где вводили в строй подводную лодку USS Delaware (SSN 791) - ударную быстроходную атомную субмарину класса "Виргиния". Приложив ладонь ко лбу в воинском приветствии Байден ненадолго задремал, и ему не смогли помешать даже торжественные залпы.

Американский президент не первый раз попадает в кадр с закрытыми глазами на официальных церемониях. В августе 2021 года Байден уснул во время речи премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл с визитом в Соединенные Штаты. На климатическом саммите в Глазго "Сонному Джо" потребовалась помощь сотрудника госаппарата, чтобы побороть пожелания заснуть.

Вот и 2 апреля 22 года Джо Байден продолжительное время простоял с закрытыми глазами безо всякой реакции на происходящее. Стоит отметить, что помимо официальных представителей администрации США на мероприятии присутствовали около полутора тысяч человек.

US President Joe Biden took a nap at the launch of a new nuclear submarine!