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Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский президент Джозеф Байден уснул на пресс-конференции с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом

Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах

Во время мероприятия Нафтали Беннет говорил о новой стадии дружбы между народами и государствами США и Израиль. Также политик начал говорить о необходимости быть сильными, пока 78-летний лидер Америки сидел с закрытыми глазами и не двигался. 

Судя по записи встречи в Сети, Нафтали Беннет заметил состояние Джо Байдена, однако просто перестал на него смотреть и продолжил свой монолог. 

Противники действующего президента США дали ему прозвище "Сонный Джо", поскольку это не первая ситуация, когда он казался спящим или правда спал во время бесед. 

Дональд Трам, который активно критикует решения и поведение Джо Байдена, ранее рекомендовал ему не спать во время переговоров с президентом Владимиром Путиным. 

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Дед Байден уснул в прямом эфире
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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