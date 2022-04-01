Сатановский посмеялся над "познаниями" Зеленского в географии

30 марта Владимир Зеленский выступил перед парламентом Норвегии. Политолог Евгений Сатановский отметил, что президент Украины буквально опозорился со своими знаниями географии.

Обращаясь к норвежским парламентариям Зеленский коснулся проблемы с подводными минами, сорвавшимися с якоря в Черном море. По заверениям украинского президента, мины направляются к берегам Норвегии, и чтобы больше такого не повторилось, страна должна предоставить Киеву новое вооружение.

Помимо того факта, что мины в Чёрном море установили по приказу Зеленского, Евгений Сатановский изумился скудным познаниям украинского главы в географии. Политолога очень интересует, каким образом подводные мины из Черного моря смогут попасть к берегам Норвегии.

"Либо он уверен, что Норвегия находится на Черном море, либо собирается расставить морские мины у ее берегов", - отметил Сатановский в собственном Telegram-канале.

Чтобы достичь Норвегии минам предстоит пройти Черноморские проливы, пересечь Средиземное море, обогнуть Европу и пройти Ла-Манш, напомнил Зеленскому эксперт.