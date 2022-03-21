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Автор Николай Ткаченко

Военный аналитик объяснил, как Запад поставляет на Украину оружие

Политика

Запад и страны НАТО продолжают поставлять на Украину оружие. О том, каким образом они это делают, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он объяснил, в беседе с RT, что транспортники разгружают оружие и боеприпасы на аэродром в Польше, который находится в 100 км от Украины. Потом всё это перевозят гражданские фуры на территорию Западной Украины, откуда вооружение уже развозится по боевым частям.

По словам эксперта, пока существует возможность доступа в ряде мест. Он отметил, что Киев перекрыт только с трёх сторон, но четвёртая оставлена открытой специально, чтобы дать возможность выхода мирного населения.

Сложнее с донецкой группировкой ВСУ. Она также окружена с трёх сторон, но возможность подвозить боеприпасы сохраняется, заключил Кнутов.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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