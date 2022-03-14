Убитый в украинском городе Ирпень журналист из США Брент Рено приехал в страну для работы над своим проектом, где он освещал кризис с беженцами.
Американский журналист уже долгое время работал над большим фильмом, посвящённом беженцам. Для съёмок своего проекта он ездил в Ирак и Афганистан, Египет и Ливию, пишет РБК. После начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе Рено приехал на Украину, чтобы посмотреть, как происходит эвакуация мирного населения.
Сейчас уже можно утверждать, что он всестороннее подходил к проблеме и не собирался однобоко освещать ситуацию, как сейчас это происходит в западных СМИ. Вероятно, с помощью его репортажей зрители в Европе и США смогли бы увидеть, кто на самом деле виноват в блокировании работы гуманитарных коридоров. Ни Брюсселю, ни Вашингтону не нужна правда о том, что саботирует работу гумкоридоров именно Киев. Украинский режим очень боится, что ВСУ и нацбаты останутся без "живого щита" из мирных граждан.
Стоит отметить, Рено оказался не единственным пострадавшим. Эвакуацию гражданских он снимал вместе с колумбийским коллегой Хуаном Арредондо. Журналист из Южной Америки также был ранен, но ему удалось выжить.
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