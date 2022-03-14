Кедми: после полной зачистки сегодняшняя Украина перестанет существовать

Эксперт в области геополитики Яков Кедми в прямом эфире YouTube-канала "Iton.tv" рассказал, что будет с Украиной после её "полной зачистки".

По мнению израильского политолога, Россия, проводя спецоперацию по денацификации и демилитаризации Незалежной, реализует масштабный геополитический проект, который кардинально изменит судьбу соседней страны:

на её месте появятся два отдельных государства, независимых друг от друга.

Кедми считает, что

восток сегодняшней Украины преобразуется в единое и полноценное государство — Новороссию, которое будет существовать на международной арене под защитой России;

запад же станет аграрным и туристическим государством с нейтральным.

"Таким образом Москва сможет решить сразу две важные проблемы: с безопасностью русскоязычного населения и разгулом националистических группировок на Украине", — сказал Кедми.

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