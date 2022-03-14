Эксперт в области геополитики Яков Кедми в прямом эфире YouTube-канала "Iton.tv" рассказал, что будет с Украиной после её "полной зачистки".
По мнению израильского политолога, Россия, проводя спецоперацию по денацификации и демилитаризации Незалежной, реализует масштабный геополитический проект, который кардинально изменит судьбу соседней страны:
Кедми считает, что
"Таким образом Москва сможет решить сразу две важные проблемы: с безопасностью русскоязычного населения и разгулом националистических группировок на Украине", — сказал Кедми.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.