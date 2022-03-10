Кедми дал НАТО действенный совет на тему "как быть с Россией"

Израильский политолог Яков Кедми, известный своими точными и ёмкими комментариями политических событий, происходящих на мировой арене, дал совет руководству блока НАТО о том, какой их ответ на российские действия на Украине был бы сейчас наиболее действенным.

В эфире программы Владимира Соловьёва Кедми высказал мнение, что спецоперация по принуждению Украины к миру пока ещё находится на начальном этапе и впереди предстоит "много кропотливой работы" по искоренению нацизма, глубоко пустившего корни в Незалежной.

Все усилия, предпринимаемые Западом вообще и НАТО в частности политолог прокомментировал с присущей ему иронией и на вопрос "что может предпринять Североатлантический альянс?" ответил:

"Самое эффективное, что они могут сделать — провести коллективный молебен за здоровье майдановской власти и послать продолжать посылать выражения солидарности Зеленскому".

Кедми подчеркнул, что члены НАТО "могут вообще делать и говорить что угодно, пока находятся на своей территории".

Что же касается самой Украины, то для неё его прогноз отнюдь не оптимистичен: "Окажется на свалке истории".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен