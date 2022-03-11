EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Опубликована подробная карта контролируемых Россией районов Украины

Политика

Министерство обороны России обнародовало карту районов Украины, которые перешли под контроль Вооруженных сил РФ при выполнении спецоперации, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на официального представителя военного ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова.

Опубликована подробная карта контролируемых Россией районов Украины

По его словам, группировка войск Донецкой народной республики при огневой поддержке российских военных достигла таких населённых пунктов, как Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Отмечается, что продвижение в глубину составило восемь километров.

"Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — сказал Конашенков.

За время спецоперации на Украине вывели из строя 3346 объектов, отметил представитель Минобороны РФ.

Напомним, лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ВСУ планировали напасть на его страну. Также Украина намеревалась нанести удар по российским и белорусским военным, которые принимали участие в учениях, подчеркнул президент.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы украина
Sberbank
Новости
Опубликована подробная карта контролируемых Россией районов Украины
Ксения Собчак объяснила, как скопировать свой Instagram-аккаунт
Звёзды пишут прощальные посты в Instagram перед его блокировкой
Симоньян прочитала лекцию учителям про попытки врагов "расшатать Россию"
YouTube пригрозил моментальной блокировкой каналов российских СМИ
Иван Ургант рассказал о своём внезапном отпуске: "Без паники"
Писатель Поляков о призывах артистов к миру: "Расписались в лояльности к Западу"
Эксперт объяснил, чем можно заменить Instagram
Зеленский намерен безжалостно ввергнуть Украину в хаос, заявил депутат Бородай
Слепаков отреагировал на новость о своей эмиграции
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России

Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.

Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Бывший СССР
Россия — "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС
Ирина Шлионская Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Мир. Новости мира
Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт
Политика. Новости и аналитика
Абзалов и Кашин назвали возможный срок завершения спецоперации на Украине
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Общество
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Последние материалы
Опубликована подробная карта контролируемых Россией районов Украины
Ксения Собчак объяснила, как скопировать свой Instagram-аккаунт
Звёзды пишут прощальные посты в Instagram перед его блокировкой
Симоньян прочитала лекцию учителям про попытки врагов "расшатать Россию"
YouTube пригрозил моментальной блокировкой каналов российских СМИ
Иван Ургант рассказал о своём внезапном отпуске: "Без паники"
Писатель Поляков о призывах артистов к миру: "Расписались в лояльности к Западу"
Эксперт объяснил, чем можно заменить Instagram
Зеленский намерен безжалостно ввергнуть Украину в хаос, заявил депутат Бородай
Слепаков отреагировал на новость о своей эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников