Опубликована подробная карта контролируемых Россией районов Украины

Министерство обороны России обнародовало карту районов Украины, которые перешли под контроль Вооруженных сил РФ при выполнении спецоперации, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на официального представителя военного ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, группировка войск Донецкой народной республики при огневой поддержке российских военных достигла таких населённых пунктов, как Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Отмечается, что продвижение в глубину составило восемь километров.

"Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — сказал Конашенков.

За время спецоперации на Украине вывели из строя 3346 объектов, отметил представитель Минобороны РФ.

Напомним, лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ВСУ планировали напасть на его страну. Также Украина намеревалась нанести удар по российским и белорусским военным, которые принимали участие в учениях, подчеркнул президент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен