"Роскосмос" нанёс Западу ущерб в размере 12 млрд долларов в ответ на санкции

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская госкорпорация нанесла Западу ущерб в размере 12 миллиардов долларов, когда отказалась в ответ на санкции выводить на орбиту спутники OneWeb и осуществлять поставки двигателей для ракет-носителей.

По словам Рогозина, сам "Роскосмос" гораздо меньше пострадал от западных санкций. Глава корпорации признался, что у него есть в рукаве "пара козырей" на случай, если Запад продолжит вести санкционную политику в отношении РФ.

В среду, 9 марта Рогозин сказал, что после того, как завершится спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине, можно будет восстановить сотрудничество предприятий "Роскосмоса" с заводами, которые остались в Незалежной после распада Советского Союза.

Ранее глава "Роскосмоса" объявил, что Россия отказывается от дальнейших поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181, которые используются в американских ракетах Atlas-5 и Antares. Также он предупредил, что санкции против космической отрасли РФ могут привести к падению Международной космической станции на территорию США или Европы.

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